Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани потрясающим образом промахнулся в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Дижона».

Килиан Мбаппе поймал мяч у лицевой на левом фланге. Он сместился правее и прострелил в штрафную на дальнюю штангу. Кавани набежал в открытое пространство и с метра запулил мяч выше ворот.

Эдинсон вышел в стартовом составе и провел 71 минуту против «Дижона». Вышедший вместо уругвайца Мауро Икарди поразил ворота соперника через пять минут после появления на поле.

«ПСЖ» в матче Лиги 1 победил «Дижон» со счетом 4:0.

У 33-летнего Кавани летом заканчивается контракт с «Парижем», он станет свободным агентом.

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