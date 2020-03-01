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Неймар развлек подписчиков в инсте дикой сторис из виртуальной качалки

Неймар развлек подписчиков в инсте дикой сторис из виртуальной качалки
Eurosport

5 мин. назад

Похоже, бразилец – не любитель качать железо.

Бразильский игрок «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме странную сторис.

Ней примерил маску, которая отправила его в тренажерный зал. Виртуальный футболист исполнил забавный танец, а сам бразилец был на подпевках.

  • «ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции с отрывом в 13 очков от «Марселя».
  • У Неймара 13+6 в 15 матчах Лиги 1.

«Похоже, Неймар вернется. Мы получили доступ к приватной переписке». Хакеры взломали твиттер «Барсы»

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