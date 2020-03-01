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Неймар развлек подписчиков в инсте дикой сторис из виртуальной качалки
Похоже, бразилец – не любитель качать железо.
Бразильский игрок «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме странную сторис.
Ней примерил маску, которая отправила его в тренажерный зал. Виртуальный футболист исполнил забавный танец, а сам бразилец был на подпевках.
- «ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции с отрывом в 13 очков от «Марселя».
- У Неймара 13+6 в 15 матчах Лиги 1.
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