Бразильский игрок «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме странную сторис.

Ней примерил маску, которая отправила его в тренажерный зал. Виртуальный футболист исполнил забавный танец, а сам бразилец был на подпевках.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции с отрывом в 13 очков от «Марселя».

У Неймара 13+6 в 15 матчах Лиги 1.

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