Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вошел в предварительный состав сборной Франции на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Всего в список попали 80 футболистов. Позже его сократят до 50 фамилий, затем утвердят окончательный состав из 18 игроков до 23 лет и четырех игроков старшего возраста.

«Мбаппе в списке – возраст и талант позволяют ему выступить в Токио. Но президенты клубов считают, что даты олимпийского турнира не очень подходящие», – цитирует Goal президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грэта.

21-летний Мбаппе хочет выступить на Играх, однако он не будет конфликтовать с «ПСЖ», если клуб не отпустит его на турнир.

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось о возможном участии в Играх бразильца Неймара и египтянина Мохамеда Салаха.

Салаха вызвали на Олимпиаду-2020. Он может пропустить старт АПЛ-2020/21

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