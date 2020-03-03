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France Bleu: «ПСЖ» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
Парижанам важно, чтобы Килиан подошел отдохнувшим к новому сезону.
«ПСЖ» не отпустит нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийские игры-2020.
Как сообщает France Bleu, парижане направили официальное письмо в Федерацию футбола Франции, в котором сообщили, что не разрешат Мбаппе участвовать в Олимпиаде.
- Ранее стало известно, что Килиан вошел в предварительный список из 80 игроков, которые могут поехать на ОИ в составе сборной Франции.
- Позже список будет сокращен до 50 фамилий. В итоговую заявку попадут 18 основных футболистов и четверо запасных.
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