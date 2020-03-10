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Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Все матчи чемпионата Франции до 15 апреля пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

На очереди АПЛ?

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение о проведении всех матчей Лиги 1 и Лиги 2 вплоть до 15 апреля без зрителей. Данное решение обусловлено эпидемией коронавируса.

Таким образом все встречи с 29-го по 32-й тур в Лиге 1 и Лиге 2 пройдут за закрытыми дверями. Об этом сообщил официальный твиттер Профессиональной футбольной лиги Франции.

  • Ранее до 3 апреля были приостановлены все матчи итальянской Серии A.
  • Также сообщалось, что УЕФА может приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы начиная с четвертьфиналов.

The Telegraph: «Ливерпуль» не признают чемпионом, если в АПЛ отменят сезон из-за коронавируса

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