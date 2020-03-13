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beIN SPORTS: чемпионат Франции приостановят на месяц из-за коронавируса

beIN SPORTS: чемпионат Франции приостановят на месяц из-за коронавируса
Eurosport

1 час назад

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Проведение матчей чемпионата Франции в ближайшее время будет приостановлено. Причина – пандемия коронавируса.

«Мне сообщили, что с завтрашнего дня Лига 1 будет приостановлена на один месяц. Игра «Лион» – «Реймс» отменена», – написал в твиттере эксперт beIN SPORTS Брахим Тиам.

  • Ранее на карантин ушли ряд европейских чемпионатов, в том числе чемпионат Италии, чемпионат Испании, чемпионат Португалии и чемпионат Голландии.
  • Также сообщалось, что после 26-го тура, который будет сыгран 13-16 марта, в Германии досрочно объявят о завершении сезона в Бундеслиге – без объявления победителя.

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