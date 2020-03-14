Полузащитник сборной России Александр Головин продлил контракт с «Монако» на один сезон.

Новое соглашение футболиста действует до июня 2024 года. Предыдущий договор Головина с клубом из княжества заканчивался в 2023 году.

«У 23-летнего полузащитника самая высокая точность передач среди футболистов «Монако» (82%) в Лиге 1. Он занимает третье место в клубе по проведенному времени на поле – 2069 минут», – приводит статистику Головина официальный сайт монегасков.

В чемпионате Франции-2019/20 Александр провел 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Русский футболист перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро.

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