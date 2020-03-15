Нападающий сборной Бразилии Неймар может вернуться в «Барселону».

«ПСЖ» согласился отпустить 28-летнего форварда и выставил цену в 150 миллионов евро. Согласие на трансфер дал спортивный директор французского клуба Леонардо, который еще несколько месяцев назад был четко против продажи Нея. Прайс на звезду «селесао» оказался ниже, чем ожидали руководство «Барсы» и юристы бразильца.

При этом «Париж» не будет рассматривать предложения о переходе страйкера сборной Франции Килиана Мбаппе и не готов отпускать игрока в другую команду.

В «Барселоне» возвращение Неймара остается приоритетной задачей для президента Жозепа Бартомеу и радостной новостью для капитана Лионеля Месси. Об этом сообщает Marca со ссылкой на журналиста ESPN Жюльена Лорана.

Неймар переходил из каталонского клуба в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Он – самый дорогой футболист планеты.

В чемпионате Франции-2019/20 бразилец провел 15 матчей, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.

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