«Он ведущий футболист клуба». Агент Головина – о новом контракте Александра с «Монако»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал новый контракт своего клиента с клубом Лиги 1.

«Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, которое Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе. Не в одном и не в двух матчах он доказывал свой уровень и еще продолжает расти.

Сложными ли были переговоры по новому контракту? Не сказал бы, что были какие-то серьезные проблемы. Наоборот, нам достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством «Монако». Здесь нужно поблагодарить вице-президента и генерального директора клуба Олега Петрова за его профессиональный подход к переговорному процессу.

Как отразится ситуация с коронавирусом? Это форс-мажор, тренировки в «Монако» отменены до 18 марта. Саша пока находится во Франции. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – цитирует Артемова Sport24.

Новый контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2024 года.

В чемпионате Франции-2019/20 Головин провел 25 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Головин зарабатывает 225 тысяч евро в месяц. Это девятый показатель в «Монако»

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