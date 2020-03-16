Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэл, который сейчас выступает за «Лион», рассказал, какую музыку слушает в то время, когда принимает душ.

«Когда я моюсь в душе, то слушаю гимн СССР», – процитировал Рафаэла один из пользователей Reddit.com, сославшись на Onefootball BR.

Бразилец, у которого есть брат-близнец Фабио, выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2008-2015 гг.

В чемпионате Франции-2019/20 Рафаэл провел 13 матчей и заработал три желтые карточки.

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