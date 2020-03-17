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«И ты иди на *** [хрен]!» Фабрегас снял забавную пародию на Эдди Мёрфи из фильма «Поездка в Америку»
Полузащитник «Монако» не скучает на карантине.
Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выложил забавное видео из своих апартаментов.
На видео футболист выходит на балкон и жизнерадостно поздравляет соседей с добрым утром. Далее происходит содержательный диалог из фильма «Поездка в Америку» с Эдди Мёрфи в главной роли:
– Доброе утро, соседи!
– Эй, иди на *** [хрен]!
– Да! Да! И ты иди на *** [хрен]!
«На четвертый день изоляции люди становятся напряженными», – подписал пост Сеск.
- Чемпионат Франции приостановлен из-за эпидемии коронавируса.
- 32-летний полузащитник выступает за монегасков с января 2019 года.
Фабрегас запорол карьеру. Он навредил «Барселоне» Пепа, а потом стал обузой для «Челси»