«И ты иди на *** [хрен]!» Фабрегас снял забавную пародию на Эдди Мёрфи из фильма «Поездка в Америку»

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выложил забавное видео из своих апартаментов.

На видео футболист выходит на балкон и жизнерадостно поздравляет соседей с добрым утром. Далее происходит содержательный диалог из фильма «Поездка в Америку» с Эдди Мёрфи в главной роли:

– Доброе утро, соседи!

– Эй, иди на *** [хрен]!

– Да! Да! И ты иди на *** [хрен]!

«На четвертый день изоляции люди становятся напряженными», – подписал пост Сеск.

Чемпионат Франции приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

32-летний полузащитник выступает за монегасков с января 2019 года.

Фабрегас запорол карьеру. Он навредил «Барселоне» Пепа, а потом стал обузой для «Челси»

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