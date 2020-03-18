Нападающий «Интера» Мауро Икарди, проводящий сезон в «ПСЖ» на правах аренды, летом будет искать клуб в Италии.

Французский клуб сохраняет право на выкуп аргентинца за 70 миллионов евро, но сам футболист уже посоветовался с женой и агентом Вандой Нарой и решил, что ему будет лучше вернуться в Италию и выступать за один из клубов Серии А, сообщает CalcioMercato. Мауро согласен как остаться в «Интере», так и уйти в «Наполи» или «Ювентус».

Контракт игрока с миланским клубом истекает в 2022 году.

Нападающий забил 17 мячей в 26 матчах за «Париж» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

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