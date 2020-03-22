Ванда выложила соблазнительное фото и рассказала, о чем мечтает
Мы тоже хотим, чтобы пандемия скорее закончилась.
Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, выложила новое фото в инстаграм.
«Мечтаю, что все будет, как раньше», – подписала Нара свою фотографию. Девушка находится на карантине вместе с семьей, чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Права на 27-летнего Икарди принадлежат «Интеру», его контракт с миланским клубом истекает в 2022 году.
- Нападающий забил 17 мячей в 26 матчах «ПСЖ» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.
Икарди и Ванда решили, что игроку лучше вернуться в Италию