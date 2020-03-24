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Неймар и Мбаппе не попали в символическую сборную «ПСЖ» за всю историю
Зато Марко Верратти на месте.
Авторитетное французское издание L'Équipe составило символическую сборную «ПСЖ» всех времен. В команду лучших не попали нынешние лидеры и самые дорогие футболисты в истории парижан – нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.
Полностью символическая сборная «ПСЖ» выглядит так: Бернар Лама; Себастьен Фурнье, Рикардо Гомес, Маркиньос, Габриэль Хайнце; Марко Верратти, Блез Матюиди, Раи; Роналдиньо, Джордж Веа, Златан Ибрагимович. Главный тренер – Карло Анчелотти.
- В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 15 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть ассистов.
- На счету Мбаппе 20 матчей, 18 голов и пять голевых передач.
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