Eurosport

Неймар и Мбаппе не попали в символическую сборную «ПСЖ» за всю историю

Неймар и Мбаппе не попали в символическую сборную «ПСЖ» за всю историю
Eurosport

8 мин. назад

Зато Марко Верратти на месте.

Авторитетное французское издание L'Équipe составило символическую сборную «ПСЖ» всех времен. В команду лучших не попали нынешние лидеры и самые дорогие футболисты в истории парижан – нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Полностью символическая сборная «ПСЖ» выглядит так: Бернар Лама; Себастьен Фурнье, Рикардо Гомес, Маркиньос, Габриэль Хайнце; Марко Верратти, Блез Матюиди, Раи; Роналдиньо, Джордж Веа, Златан Ибрагимович. Главный тренер – Карло Анчелотти.

  • В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 15 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть ассистов.
  • На счету Мбаппе 20 матчей, 18 голов и пять голевых передач.

ESPN: «ПСЖ» снизит цену на Неймара до 150 млн евро и продаст в «Барселону»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица