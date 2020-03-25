Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о компенсации, которую клуб отдал первой команде Александра Головина за его воспитание.

«Когда подписывали контракт с Головиным, в его паспорте значился только один ДЮСШ – новокузнецкий «Металлург-Запсиб». Директор школы оказался очень принципиальным: наотрез отказался брать от нас деньги в качестве благодарности. «Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарем». В итоге мы отдали за Головина пару сеток и мешок мячей», – рассказал Дюков РИА «Новости».

Дюков работал в ЦСКА с 2011 года, но недавно покинул клуб.

Летом 2018 года Головин перешел в «Монако» за 30 млн евро.

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