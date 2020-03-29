Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария рассказал, как перед финальным матчем чемпионата мира 2014 года получил письмо от «Реала», за который выступал в то время.

«Правду знают только три человека: врач Даниэль Мартинес, тогдашний главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья и я. После матча с Бельгией у меня диагностировали разрыв. Нога была не в порядке, но я хотел сыграть. Моя карьера из-за этого могла завершиться, но мне было все равно.

Я знал, что «Реал» хочет меня продать. Сабелья передал мне письмо от клуба, но я даже не стал читать и порвал его. Потом в слезах подошел к тренеру и сказал, что не готов играть на сто процентов. Я знал, что он хочет выпустить меня на поле, но хотел найти наилучший вариант для команды. Я согласился, что вместо меня сыграет Энцо Перес», – цитирует 32-летнего Ди Марию Marca.

В финале ЧМ-2014 Аргентина сыграла с Германией, немцы выиграли со счетом 1:0.

В августе 2014 года Ди Мария подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду мог перейти не в «Реал», а в «Барсу» за 105 млн евро. В 2009-м всех уговорил Перес

Подписывайся на нас ВКонтакте