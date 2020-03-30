L'Equipe: «ПСЖ» потеряет 215 млн евро из-за COVID-19

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» понесет грандиозные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Убытки французского гранда составят 215 млн евро при общем бюджете 638 млн евро. По информации L'Equipe, прежде всего это связано с потерей доходов от телетрансляций и продаж билетов на домашние встречи.

Чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии.

Источник добавляет, что «Париж» попытается компенсировать потери за счет продажи игроков. Ранее сообщалось, что французы готовы скостить ценник за Неймара до 150 млн евро.

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