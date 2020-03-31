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Французская полиция расследует жалобу Мбаппе на использование его имени в рекламе криптовалюты

Французская полиция расследует жалобу Мбаппе на использование его имени в рекламе криптовалюты
Eurosport

1 час назад

Француз невольно стал участником мошеннической схемы.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе обратился в полицию с жалобой на торговцев криптовалютой.

Мбаппе сообщил о том, что его имя было использовано в рекламе без его согласия. По информации L'Equipe, речь идет о продаже криптовалют, таких как биткойны. В рекламе 21-летний спортсмен якобы рекомендует людям инвестировать в криптовалюты, потому что это сделает их миллионерами в течение нескольких месяцев.

  • Мбаппе – чемпион мира-2018 в составе сборной Франции.
  • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса на неопределенный срок.

Мбаппе: «В 14 лет Зидан подбросил меня на базу «Реала», а я спросил: «Обувь снимать?»

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