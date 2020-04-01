Правый защитник «ПСЖ» и сборной Бельгии Тома Мёнье, у которого в конце июня истечет контракт, порекламировал себя для потенциальных работодателей.

«Свободный агент, игрок сборной с первого места рейтинга ФИФА, которому 28 лет – это не может быть плохой сделкой, даже если у меня откроется гангрена, и мне придется отрезать ногу! Клубы в любом случае немногое потеряют с такой инвестицией, я думаю, они это знают. Зато многое приобретут», – приводит слова игрока RTBF во время прямой трансляции в инстаграме.

Мёнье выступает за «Париж» с 2016 года. Он провел за клуб 111 матчей.

В составе сборной Бельгии Тома стал бронзовым призером ЧМ-2018.

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