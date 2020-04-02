Сорая Вучелич, бывшая девушка нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, показала, как поддерживает форму во время карантина.

Сорая опубликовала видео с беговой дорожки – правда, внимание фолловеров экс-пассии Неймара наверняка привлек не сам факт ее занятий спортом, а нечто... большее.

Кроме того, 33-летняя сербская модель выложила несколько сторис из абсолютно пустого спортзала.

Неймар и Сорая встречались в 2014 году. По слухам, помимо Нея, Вучелич некоторое время состояла в отношениях с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича – Александром Януковичем.

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 15 матчей, в которых забил 13 мячей. Первенство было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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