«ПСЖ» не будет выкупать у «Интера» аргентинского нападающего Мауро Икарди.

«Икарди решил вернуться в Италию после окончания сезона. Он не хочет оставаться в «ПСЖ». Он и Ванда Нара поговорили со спортивным директором Леонардо и озвучили решение. После этого клуб прекратил контакты с «Интером» по выкупу нападающего», – написал спортивный журналист и эксперт Transfermarkt Николо Скира.

Контракт игрока с миланским клубом истекает в 2022 году.

Нападающий забил 17 мячей в 26 матчах за «Париж» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

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