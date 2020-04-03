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«ПСЖ» не будет выкупать Икарди у «Интера»
Футболист хочет вернуться в Серию А.
«ПСЖ» не будет выкупать у «Интера» аргентинского нападающего Мауро Икарди.
«Икарди решил вернуться в Италию после окончания сезона. Он не хочет оставаться в «ПСЖ». Он и Ванда Нара поговорили со спортивным директором Леонардо и озвучили решение. После этого клуб прекратил контакты с «Интером» по выкупу нападающего», – написал спортивный журналист и эксперт Transfermarkt Николо Скира.
- Контракт игрока с миланским клубом истекает в 2022 году.
- Нападающий забил 17 мячей в 26 матчах за «Париж» в Лиге 1 и Лиге чемпионов.
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