Нападающий «ПСЖ» Неймар грядущим летом попытается вернуться в «Барселону».

В прошлом году бразилец открыто говорил о желании уехать в Каталонию, но переговоры «сине-гранатовых» с французским грандом так ничем и не закончились. По информации Mundo Deportivo, футболист настолько отчаянно хотел покинуть «Париж», что почти согласился на переход в «Реал» – «Барсе» пришлось пойти на серьезные меры, чтобы отговорить его от трансфера к прямому конкуренту.

Как сообщает источник, каталонцы пообещали вернуть Нея либо до конца августа 2019 года, либо уже летом 2020-го – в предстоящее трансферное окно нас ждет продолжение саги с возвращением бразильца в бывший клуб.

До закрытия всего футбола из-за пандемии «ПСЖ» успел выйти в 1/4 Лиги чемпионов.

28-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы.

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