Врач «Реймса», заразившийся коронавирусом, покончил жизнь самоубийством

Бернар Гонсалес, врач французского футбольного клуба «Реймс», покончил жизнь самоубийством. Ранее у Гонсалеса был диагностирован коронавирус.

О смерти врача сообщило издание Le Parisien. Гонсалесу, который работал с главной командой «Реймса», было 60 лет. Специалист находился на карантине у себя дома вместе с супругой, у которой также диагностировали коронавирус.

Сообщается, что Гонсалес объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако мэр Реймса Арно Робине, рассказавший СМИ о гибели медика, отказался раскрыть ее содержание.

«Реймс» – шестикратный чемпион Франции, дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов.

Сейчас команда выступает в высшем французском дивизионе и идет на пятой строчке в турнирной таблице.

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