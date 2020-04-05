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Врач «Реймса», заразившийся коронавирусом, покончил жизнь самоубийством
Мужчина написал предсмертную записку, но ее содержание не раскрывается.
Бернар Гонсалес, врач французского футбольного клуба «Реймс», покончил жизнь самоубийством. Ранее у Гонсалеса был диагностирован коронавирус.
О смерти врача сообщило издание Le Parisien. Гонсалесу, который работал с главной командой «Реймса», было 60 лет. Специалист находился на карантине у себя дома вместе с супругой, у которой также диагностировали коронавирус.
Сообщается, что Гонсалес объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако мэр Реймса Арно Робине, рассказавший СМИ о гибели медика, отказался раскрыть ее содержание.
- «Реймс» – шестикратный чемпион Франции, дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов.
- Сейчас команда выступает в высшем французском дивизионе и идет на пятой строчке в турнирной таблице.