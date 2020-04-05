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Врач «Реймса», заразившийся коронавирусом, покончил жизнь самоубийством

Врач «Реймса», заразившийся коронавирусом, покончил жизнь самоубийством
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

Мужчина написал предсмертную записку, но ее содержание не раскрывается.

Бернар Гонсалес, врач французского футбольного клуба «Реймс», покончил жизнь самоубийством. Ранее у Гонсалеса был диагностирован коронавирус.

О смерти врача сообщило издание Le Parisien. Гонсалесу, который работал с главной командой «Реймса», было 60 лет. Специалист находился на карантине у себя дома вместе с супругой, у которой также диагностировали коронавирус.

Сообщается, что Гонсалес объяснил свой поступок в предсмертной записке, однако мэр Реймса Арно Робине, рассказавший СМИ о гибели медика, отказался раскрыть ее содержание.

  • «Реймс» – шестикратный чемпион Франции, дважды доходил до финала Кубка европейских чемпионов.
  • Сейчас команда выступает в высшем французском дивизионе и идет на пятой строчке в турнирной таблице.
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