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Головина признали самым прогрессирующим игроком Лиги 1

Головина признали самым прогрессирующим игроком Лиги 1
Eurosport

11 мин. назад

Несмотря на не самую выдающуюся статистику.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом Лиги 1.

23-летний игрок возглавил рейтинг американского издания The Score. «Статистика Головина не великолепна, но он часто оказывает большое влияние на игру», – говорится в комментарии.

В АПЛ самым прогрессирующим стал Адама Траоре («Вулверхэмптон»), в Ла Лиге – Микель Мерино («Реал Сосьедад»), в Серии А – Крис Смоллинг («Рома»), в Бундеслиге – Суат Сердар («Шальке»).

  • Головин перешел в «Монако» летом 2018 года после успешного выступления на домашнем чемпионате мира.
  • В сезоне-2019/20 Александр забил три мяча и отдал четыре ассиста.

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