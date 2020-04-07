Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан самым прогрессирующим футболистом Лиги 1.

23-летний игрок возглавил рейтинг американского издания The Score. «Статистика Головина не великолепна, но он часто оказывает большое влияние на игру», – говорится в комментарии.

В АПЛ самым прогрессирующим стал Адама Траоре («Вулверхэмптон»), в Ла Лиге – Микель Мерино («Реал Сосьедад»), в Серии А – Крис Смоллинг («Рома»), в Бундеслиге – Суат Сердар («Шальке»).

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года после успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

В сезоне-2019/20 Александр забил три мяча и отдал четыре ассиста.

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