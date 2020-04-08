Ванда Нара, супруга нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, ответила своему бывшему мужу Макси Лопесу. Ранее Лопес обвинил Нару в беспечном отношении к здоровью их общих детей.

«Он обвинил меня в том, что я перевезла детей из Парижа в Италию – эпицентр пандемии. Но Макси прекрасно знает, где мы живем: не в Комо, а в городе неподалеку от Комо. Там очень мало заражений. Нам пришлось оставить квартиру в Париже, потому что истек срок аренды.

Все игроки «ПСЖ» разъехались по своим странам. Наш дом – в Италии. Если со мной что-то случится, я предпочитаю, чтобы это произошло дома. Италия – страна, которая подарила нам все прекрасное, что у нас есть. Вот почему я хочу остаться здесь.

Мы могли вернуться частным рейсом в Аргентину, но вместо этого мы уехали из Парижа на двух машинах – моей и Мауро. Разделили детей между нами и проехали 750 километров без перерыва, за девять с половиной часов. Ехать в Аргентину было опаснее», – приводит слова Ванды The Sun.

В 2013 году Ванда ушла от Лопеса к Икарди. Футболисты были знакомы и даже выступали за одну команду – «Сампдорию».

В 2007-2009 гг. Лопес провел 24 матча в составе ФК «Москва» и забил девять мячей.

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