Instagram

«Если я заболею, то заболею в Италии». Ванда дала дерзкий ответ Макси Лопесу

«Если я заболею, то заболею в Италии». Ванда дала дерзкий ответ Макси Лопесу
Eurosport

44 мин. назад

Жена Мауро Икарди отчитала бывшего мужа.

Ванда Нара, супруга нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, ответила своему бывшему мужу Макси Лопесу. Ранее Лопес обвинил Нару в беспечном отношении к здоровью их общих детей.

«Он обвинил меня в том, что я перевезла детей из Парижа в Италию – эпицентр пандемии. Но Макси прекрасно знает, где мы живем: не в Комо, а в городе неподалеку от Комо. Там очень мало заражений. Нам пришлось оставить квартиру в Париже, потому что истек срок аренды.

Все игроки «ПСЖ» разъехались по своим странам. Наш дом – в Италии. Если со мной что-то случится, я предпочитаю, чтобы это произошло дома. Италия – страна, которая подарила нам все прекрасное, что у нас есть. Вот почему я хочу остаться здесь.

Мы могли вернуться частным рейсом в Аргентину, но вместо этого мы уехали из Парижа на двух машинах – моей и Мауро. Разделили детей между нами и проехали 750 километров без перерыва, за девять с половиной часов. Ехать в Аргентину было опаснее», – приводит слова Ванды The Sun.

  • В 2013 году Ванда ушла от Лопеса к Икарди. Футболисты были знакомы и даже выступали за одну команду – «Сампдорию».
  • В 2007-2009 гг. Лопес провел 24 матча в составе ФК «Москва» и забил девять мячей.

Ванда рассказала, что Икарди не занимается с ней сексом после поражений

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица