Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен поделился инсайдом о трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». По его данным, переход был практически оформлен.

«Из своих источников знаю, что Мбаппе был уже почти в «Реале». Сейчас очевидно, учитывая происходящее, что переход отложат. Но нет ни единого шанса, что он продлит контракт с «ПСЖ». «ПСЖ» согласился продать его летом, и это произойдет по соглашению сторон – всего лишь вопрос времени. Если «Реалу» понадобится лишний год, чтобы подписать Мбаппе, меня это не удивит», – цитирует 42-летнего Ротена ParisTeam.

Ротен – обладатель Кубка Лиги и Кубка Франции, в составе национальной команды он выиграл Кубок Конфедераций-2003.

В сезоне-2019/20 Мбаппе забил 30 мячей в 33 играх за «ПСЖ».

Чемпионат Франции приостановили из-за коронавируса после 28-го тура, «ПСЖ» лидирует с 12-очковым преимуществом, имея игру в запасе.

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