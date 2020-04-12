Мама нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес выложила фото с возлюбленным, который младше ее на 30 лет.

По информации UOL, женщина встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. «Нельзя объяснить необъяснимое», – подписала публикацию Гонсалвес.

«Будь счастлива, мама, люблю тебя», – написал в комментариях 28-летний Неймар. Также на фото отреагировал смайлами его отец.

Между футболистом и потенциальным отчимом сложились приятельские отношения, Рамос присутствовал на дне рождении Неймара.

В чемпионате Франции-2019/20 Неймар провел 15 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть ассистов.

Бывшая Неймара выложила видео из пустой тренажерки – но на зал сложно перевести взгляд

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