Новый бойфренд матери нападающего «ПСЖ» Неймара ранее состоял в отношениях с мужчинами.

12 апреля 52-летняя Надин Гонсалвес выложила фото с возлюбленным – 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. The Sun нарыл на парня компромат – по информации издания, ранее он встречался со многими мужчинами, в числе которых личный шеф-повар Неймара Мауро. Рамос состоял в отношениях еще как минимум с тремя – бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.

Между футболистом и потенциальным отчимом сложились приятельские отношения, Рамос присутствовал на дне рождении Неймара.

Родители футболиста разошлись три года назад.

Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом, футболист и его отец одобряют

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