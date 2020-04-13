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The Sun: бойфренд матери Неймара прежде встречался с поваром бразильца и другими мужчинами
В число экс-возлюбленных потенциального отчима Неймара входят повар футболиста, миллионер, пиар-консультант и известный бразильский актер. Как этот роман мог стать еще более диким?
Новый бойфренд матери нападающего «ПСЖ» Неймара ранее состоял в отношениях с мужчинами.
12 апреля 52-летняя Надин Гонсалвес выложила фото с возлюбленным – 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. The Sun нарыл на парня компромат – по информации издания, ранее он встречался со многими мужчинами, в числе которых личный шеф-повар Неймара Мауро. Рамос состоял в отношениях еще как минимум с тремя – бразильским актером и стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, миллионером Эдуардо Перейрой и пиар-консультантом Ириналдо Оливером.
- Между футболистом и потенциальным отчимом сложились приятельские отношения, Рамос присутствовал на дне рождении Неймара.
- Родители футболиста разошлись три года назад.
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом, футболист и его отец одобряют