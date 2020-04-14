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The Sun: «Ливерпуль» купит Мбаппе, если Мане уйдет в «Реал»
Мбаппе и «Ливерпуль» – это что-то новенькое на трансферном рынке.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать футболистом «Ливерпуля».
По информации The Sun, мерсисайцы рассмотрят кадидатуру 21-летнего француза, если команду покинет нападающий Садио Мане, которым интересуется «Реал».
«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 170 миллионов евро и еще 115 бонусами.
- Мбаппе также входит в сферу интересов «Мадрида».
- В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Килиан забил 30 мячей в 33 играх за «ПСЖ».
Экс-игрок «ПСЖ»: «Из своих источников знаю, что Мбаппе был уже почти в «Реале»