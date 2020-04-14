Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать футболистом «Ливерпуля».

По информации The Sun, мерсисайцы рассмотрят кадидатуру 21-летнего француза, если команду покинет нападающий Садио Мане, которым интересуется «Реал».

«Ливерпуль» готов выложить за Мбаппе 170 миллионов евро и еще 115 бонусами.

Мбаппе также входит в сферу интересов «Мадрида».

В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Килиан забил 30 мячей в 33 играх за «ПСЖ».

Экс-игрок «ПСЖ»: «Из своих источников знаю, что Мбаппе был уже почти в «Реале»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме