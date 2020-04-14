Четверть века была с отцом Неймара, имеет долю имиджевых прав на сына

Надин Гонсалвес познакомилась с Неймаром-старшим еще в колледже, вышла замуж за него в 1991 году. Спустя год на свет появился сын, которого мы все знаем, а спустя четыре года у пары родилась дочь Рафаэлла Сантос.

Брак родителей Нея просуществовал 25 лет – в 2016-м году пара разошлась.

Несмотря на то, что имя отца Неймара мелькает в медиа намного чаще Надин, она тоже участвует в делах сына – ей принадлежит 50% компании NRSport, владеющей имиджевыми правами бразильской суперзвезды. Поэтому ее даже вызывали на допрос по делу о сокрытии доходов футболиста (в итоге все закончилось выплатой штрафа в размере 46 млн долларов).

Также она президент созданного Неймаром института, посвященного социальным проблемам.

Ней сделал тату с мамой, она поддерживает его во всех трудных ситуациях

Несмотря на то, что Ней всегда называл кумиром отца, с мамой его тоже связывают крайне близкие отношения. Форвард «ПСЖ» постоянно выкладывает фото с ней в инстаграм и даже сделал татуировку с ее изображением на бицепсе.

Надин не раз публично поддерживала Нея, например, в недавней истории с обвинением в изнасиловании: «Сейчас тяжелое время, и пришла пора довериться единственному, кто знает все – Иисусу Христу. Только он полностью знает тебя. Прости эту женщину, сынок. Мы, твоя мама и сестра, как женщины считаем, что она совершила ошибку. Я очень люблю тебя и молюсь каждый день».

Также она довольно жестко отреагировала на критику со стороны болельщиков «Пари Сен-Жермен», которые неоднозначно приняли звезду в первый сезон: «Переход в «ПСЖ» уже был риском. Сейчас мне не нравится то, как к сыну относятся болельщики. Они его освистывают, хотя он пришел помогать команде. Раз такое происходит, нужно уйти».

Надин – третий инстаблогер-миллионник в семье

Да-да, на аккаунт мамы Неймара подписаны более 1,5 млн человек. Что, конечно, меньше, чем у самого Нея (137 млн) и даже его сестры (5,6 млн). Ну и, конечно же, половина постов так или иначе связаны с любимым сыном.

Новый бойфренд мамы Нея – киберспортсмен, который младше ее на 30 лет...

О новом молодом человеке Надин объявила в католическую пасху, выложив фото в инстаграм с подписью: «Нельзя объяснить необъяснимое».

Сын и бывший муж поддержали леди. Ней написал: «Будь счастлива, мама, люблю тебя», его отец ограничился смайлами.

Новый избранник Надин – 22 летний Тьяго Рамос. Он известный в Бразилии киберспортсмен, один из ключевых членов команды 4K Easy Game по игре Free Fire — шутер для мобильных устройств. Рамос тоже играл в футбол, выступая за клуб «Ферровиарио» из Форталезы, а позднее за «Мериду» испанской Сегунды, но его карьера была недолгой.

Тьяго не стесняется показывать свое идеальное тело и успешно конвертирует свою известность вместе с модельной внешностью в подписчиков (или, скорее, подписчиц) – более 500 тысяч в инстаграме и 160 тысяч в TikTok.

... а еще (если верить СМИ) – бисексуал

Не обошлось и без скандала. Бразильские медиа раскопали, что у Рамоса богатый сексуальный опыт – причем не с женщинами. Тьяго три года встречался с миллионером Эдуардо Перейрой (пара якобы даже планировала пожениться), стенд-ап комиком Карлиньосом Майа, пиар-консультантом Ириналдо Оливером и даже личным шеф-поваром Неймара Мауро.

«Мы встречались с 2017-го до лета 2018-го. Я был шокирован новостями о том, что он начал отношения с мамой Неймара, мой телефон не переставал звонить. Мне присылали фото, где он обнимается с ней. Я был удивлен. Я всегда знал, что он смотрит в том числе и на женщин, но никогда не видел его с ними», – рассказал экс-любовник парня Оливер.

Слава богу, что с Неймаром Рамоса связывают исключительно дружеские отношения.

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