Аргентинский нападающий Мауро Икарди может остаться в «ПСЖ».

В последние недели слухи отправляли игрока обратно в Италию – его контракт принадлежит «Интеру», в «Париже» он на правах аренды. Sky Sports Italy со ссылкой на авторитетного журналиста Джанлуку ди Марцио сообщает, что французский гранд может сохранить игрока – в условиях пандемии и общего падения рынка «нерадзурри» готовы продать футболиста по сниженной цене, а «ПСЖ» будет рад выкупить аргентинца по уменьшенному прайсу.

«ПСЖ» победил «Дортмунд» и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

У страйкера 20 голов и 4 ассиста за парижан – он перешел в клуб зимой.

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