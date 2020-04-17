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Мбаппе возглавил топ самых быстрых игроков планеты

Мбаппе возглавил топ самых быстрых игроков планеты
Eurosport

4 ч. назад

Вингера «Вулверхэмптона» Адамы Траоре нет даже в десятке.

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый быстрый футболист планеты.

Страйкер в сезоне-2019/20 развил скорость 36 км/ч. Ближайший преследователь – Иньяки Уильямс из «Атлетика Бильбао» – 35,7 км/ч. Тройку футбольных спринтеров замкнул Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» – 35,5 км/ч. Десятку быстрейших приводит французское издание Le Figaro.

  • Быстрейший игрок в FIFA 20 – Адама Траоре из «Вулверхэмптона».
  • Самый быстрым человеком в истории остается Усэйн Болт, который развил скорость в районе 44 км/ч в 2009 году.

Мбаппе: «В 14 лет Зидан подбросил меня на базу «Реала», а я спросил: «Обувь снимать?»

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