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Мбаппе возглавил топ самых быстрых игроков планеты
Вингера «Вулверхэмптона» Адамы Траоре нет даже в десятке.
Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе – самый быстрый футболист планеты.
Страйкер в сезоне-2019/20 развил скорость 36 км/ч. Ближайший преследователь – Иньяки Уильямс из «Атлетика Бильбао» – 35,7 км/ч. Тройку футбольных спринтеров замкнул Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» – 35,5 км/ч. Десятку быстрейших приводит французское издание Le Figaro.
- Быстрейший игрок в FIFA 20 – Адама Траоре из «Вулверхэмптона».
- Самый быстрым человеком в истории остается Усэйн Болт, который развил скорость в районе 44 км/ч в 2009 году.
Мбаппе: «В 14 лет Зидан подбросил меня на базу «Реала», а я спросил: «Обувь снимать?»