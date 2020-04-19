Чемпион Франции «ПСЖ» предпримет попытку сохранить в команде бразильского нападающего Неймара.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подготовил игроку сумасшедшее предложение по продлению контракта. Как сообщает Diario Sport, бразильцу предложат сделку до 2025 года с окладом 38 млн евро в год.

Бразилец с прошлого лета пытается вернуться в «Барселону».

По слухам, между игроком и каталонским клубом существует устная договоренность о том, что в грядущее трансферное окно «сине-гранатовые» постараются выкупить его обратно.

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