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ESPN: «ПСЖ» уверен в продлении контракта с Мбаппе

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Килиан МбаппеКилиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Парижане соблазнят нападающего внушительной прибавкой.

«ПСЖ» уверен, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде и продлит контракт.

Футболист выступает за «Париж» с 2017 года после перехода из «Монако». Он не раз говорил, что с детства мечтает поиграть за «Реал», а Зидан регулярно отвешивает ему комплименты. Каждое трансферное окно ходят слухи о том, что француз покинет столичный клуб, но, похоже, потенциальным покупателям придется подождать. По информации ESPN, «ПСЖ» сделал продление контракта Мбаппе приоритетной целью и уверен в скором заключении сделки на улучшенных условиях.

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  • Источник сообщает, что Эдинсон Кавани может покинуть клуб – его хочет «Ньюкасл», который скоро перейдет во владение королевской семьи Саудовской Аравии.
  • 22-летний Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

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