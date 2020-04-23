Парижане соблазнят нападающего внушительной прибавкой.

«ПСЖ» уверен, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде и продлит контракт.

Футболист выступает за «Париж» с 2017 года после перехода из «Монако». Он не раз говорил, что с детства мечтает поиграть за «Реал», а Зидан регулярно отвешивает ему комплименты. Каждое трансферное окно ходят слухи о том, что француз покинет столичный клуб, но, похоже, потенциальным покупателям придется подождать. По информации ESPN, «ПСЖ» сделал продление контракта Мбаппе приоритетной целью и уверен в скором заключении сделки на улучшенных условиях.

Чемпионат Франции Мбаппе возглавил топ самых быстрых игроков планеты 17/04/2020 В 09:21

Источник сообщает, что Эдинсон Кавани может покинуть клуб – его хочет «Ньюкасл», который скоро перейдет во владение королевской семьи Саудовской Аравии.

22-летний Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

Мбаппе: «В 14 лет Зидан подбросил меня на базу «Реала», а я спросил: «Обувь снимать?»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Франции The Sun: «Ливерпуль» купит Мбаппе, если Мане уйдет в «Реал» 14/04/2020 В 05:46