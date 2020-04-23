Килиан Мбаппе
Фото: Getty Images
Парижане соблазнят нападающего внушительной прибавкой.
«ПСЖ» уверен, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде и продлит контракт.
Футболист выступает за «Париж» с 2017 года после перехода из «Монако». Он не раз говорил, что с детства мечтает поиграть за «Реал», а Зидан регулярно отвешивает ему комплименты. Каждое трансферное окно ходят слухи о том, что француз покинет столичный клуб, но, похоже, потенциальным покупателям придется подождать. По информации ESPN, «ПСЖ» сделал продление контракта Мбаппе приоритетной целью и уверен в скором заключении сделки на улучшенных условиях.
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- Источник сообщает, что Эдинсон Кавани может покинуть клуб – его хочет «Ньюкасл», который скоро перейдет во владение королевской семьи Саудовской Аравии.
- 22-летний Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.
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