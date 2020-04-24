Неймар и его мама Надин Гонсалвес
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Женщине не понравились вскрытые журналистами слухи.
Надин Гонсалвес, мать нападающего «ПСЖ» Неймара, разорвала отношения с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
По информации The Sun, 52-летняя женщина оставила молодого возлюбленного после сенсационных публикаций в медиа. Журналисты узнали, что до Надин Рамос встречался с несколькими мужчинами – предположительно, это повар Неймара, миллионер, пиар-консультант и известный бразильский актер.
The Sun: бойфренд матери Неймара прежде встречался с поваром бразильца и другими мужчинами
Сообщается, что Тьяго уже съехал из особняка Надин и вернулся в Бразилию к своей семье. Недавно он запостил в инстаграм видео, как играет с мамой и сестрой в компьютерную игру.
- Надин Гонсалвес объявила об отношениях с Рамосом 12 апреля.
- Родители Неймара разошлись три года назад.
Владеет правами на Нея, встречается с 22-летним бисексуалом. Что известно о маме Неймара и ее парне
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