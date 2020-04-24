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The Sun: мама Неймара рассталась с 22-летним бойфрендом, узнав о его связях с мужчинами

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Неймар и его мама Надин ГонсалвесНеймар и его мама Надин Гонсалвес

Неймар и его мама Надин Гонсалвес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
41 минут назад

Женщине не понравились вскрытые журналистами слухи.

Надин Гонсалвес, мать нападающего «ПСЖ» Неймара, разорвала отношения с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

По информации The Sun, 52-летняя женщина оставила молодого возлюбленного после сенсационных публикаций в медиа. Журналисты узнали, что до Надин Рамос встречался с несколькими мужчинами – предположительно, это повар Неймара, миллионер, пиар-консультант и известный бразильский актер.

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Сообщается, что Тьяго уже съехал из особняка Надин и вернулся в Бразилию к своей семье. Недавно он запостил в инстаграм видео, как играет с мамой и сестрой в компьютерную игру.

  • Надин Гонсалвес объявила об отношениях с Рамосом 12 апреля.
  • Родители Неймара разошлись три года назад.

Владеет правами на Нея, встречается с 22-летним бисексуалом. Что известно о маме Неймара и ее парне

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