Женщине не понравились вскрытые журналистами слухи.

Надин Гонсалвес, мать нападающего «ПСЖ» Неймара, разорвала отношения с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

По информации The Sun, 52-летняя женщина оставила молодого возлюбленного после сенсационных публикаций в медиа. Журналисты узнали, что до Надин Рамос встречался с несколькими мужчинами – предположительно, это повар Неймара, миллионер, пиар-консультант и известный бразильский актер.

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Сообщается, что Тьяго уже съехал из особняка Надин и вернулся в Бразилию к своей семье. Недавно он запостил в инстаграм видео, как играет с мамой и сестрой в компьютерную игру.

Надин Гонсалвес объявила об отношениях с Рамосом 12 апреля.

Родители Неймара разошлись три года назад.

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