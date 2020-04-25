Футбол
Чемпионат Франции

Футболист «Монпелье» с коронавирусом введен в искусственную кому

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Жуниор СамбияЖуниор Самбия

Жуниор Самбия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Жуниор Самбия обратился в больницу с диареей и подхватил COVID-19.

Футболист «Монпелье» Жуниор Самбия введен в искусственную кому после заражения коронавирусом.

По информации агента игрока, он обратился в медицинское учреждение совсем по другому поводу еще во вторник. «Три дня у него была тяжелая форма диареи. Он обратился в больницу, где сдал отрицательный тест на коронавирус. Его должны были выписать в среду, но его состояние ухудшилось из-за проблем с дыханием. Думаю, он заразился при смене больниц. Сейчас его состояние стабильно», – цитирует агента Le Parisien.

Лавров рассказал, что европейский топ-клуб обратился в Россию за помощью из-за коронавирусаЛавров рассказал, что европейский топ-клуб обратился в Россию за помощью из-за коронавируса
Футбол

Лавров рассказал, что европейский топ-клуб обратился в Россию за помощью из-за коронавируса

3 ЧАСОВ НАЗАД
  • 23-летний полузащитник выступает за «Монпелье» с сезона-2017/18.
  • Во Франции почти 160 тыс подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Клубы, которые откажутся играть после возобновления Ла Лиги, получат технические пораженияКлубы, которые откажутся играть после возобновления Ла Лиги, получат технические поражения
Чемпионат Испании

Клубы, которые откажутся играть после возобновления Ла Лиги, получат технические поражения

11 ЧАСОВ НАЗАД
Головин попал в сборную тура Лиги 1 по версии L’EquipeГоловин попал в сборную тура Лиги 1 по версии L’Equipe
Чемпионат Франции

Головин попал в сборную тура Лиги 1 по версии L’Equipe

17/02/2020 В 13:05
По теме
ФутболЧемпионат ФранцииМонпельеЖуниор Самбия
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалThe Sun: мама Неймара рассталась с 22-летним бойфрендом, узнав о его связях с мужчинами
Следующий материалРовно 15 лет назад Надаль вошел в топ-10, он близок к рекорду