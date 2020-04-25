Жуниор Самбия
Фото: Getty Images
Жуниор Самбия обратился в больницу с диареей и подхватил COVID-19.
Футболист «Монпелье» Жуниор Самбия введен в искусственную кому после заражения коронавирусом.
По информации агента игрока, он обратился в медицинское учреждение совсем по другому поводу еще во вторник. «Три дня у него была тяжелая форма диареи. Он обратился в больницу, где сдал отрицательный тест на коронавирус. Его должны были выписать в среду, но его состояние ухудшилось из-за проблем с дыханием. Думаю, он заразился при смене больниц. Сейчас его состояние стабильно», – цитирует агента Le Parisien.
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