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Агент: «В 2010-м «Челси» сделал официальное предложение Неймару. Мы ничего не решили»

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НеймарНеймар

Неймар

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

В итоге Ней уехал в Европу только через три года.

Футбольный агент Вагнер Рибейро рассказал, что в 2010 году бразильский нападающий Неймар мог перейти из «Сантоса» в «Челси».

«У нас были предложения со всего мира. В 2010 году – в день, когда Неймар дебютировал за сборную Бразилии – поступило официальное предложение от «Челси». Они направили оффер, мы изучили его, но в конце концов ничего не решили», – цитирует Рибейро таблоид The Sun.

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  • В 2013 году Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону». В 2015-м Ней в составе «кулес» стал победителем Лиги чемпионов.
  • В 2017-м права на бразильца за 222 млн евро выкупил «ПСЖ».

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