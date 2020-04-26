В итоге Ней уехал в Европу только через три года.

Футбольный агент Вагнер Рибейро рассказал, что в 2010 году бразильский нападающий Неймар мог перейти из «Сантоса» в «Челси».

«У нас были предложения со всего мира. В 2010 году – в день, когда Неймар дебютировал за сборную Бразилии – поступило официальное предложение от «Челси». Они направили оффер, мы изучили его, но в конце концов ничего не решили», – цитирует Рибейро таблоид The Sun.

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В 2013 году Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону». В 2015-м Ней в составе «кулес» стал победителем Лиги чемпионов.

В 2017-м права на бразильца за 222 млн евро выкупил «ПСЖ».

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