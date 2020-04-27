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Главная девушка в жизни Неймара – сестра Рафаэла. Ради нее он пропускает даже самые важные матчи

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Сестра Неймара РафаэлаСестра Неймара Рафаэла

Сестра Неймара Рафаэла

Фото: Eurosport

Евгений Коростелев
Автор:Евгений Коростелев
30 минут назад
@pilot938

Бразильцу повезло с сестренкой.

В жизни Неймара было много девушек, но самой любимой и той, которую он никогда не предавал, остается сестра Рафаэла. Нежные отношения между игроком и девушкой прослеживаются буквально во всем: они часто выкладывают совместные фото, на теле Нея есть тату с лицом сестры, а у нее – его глаза.

Самым важным днем в году футболист считает годовщину Рафаэлы. Ради праздника сестренки Неймар уже несколько лет пропускает любые клубные и национальные матчи, возвращаясь в Бразилию на торжество.

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