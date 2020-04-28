«Лилль» – «ПСЖ»
Фото: Getty Images
Станет ли «Пари Сен-Жермен» чемпионом, пока непонятно.
Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран. Об этом сообщили журналисты Eurosport-Франция.
Информацию подтвердил журналист L'Equipe Бертран Латур. Старт нового сезона намечен на август-сентябрь 2020 года.
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- На момент остановки Лиги 1 в турнирной таблице лидировал «ПСЖ», на счету команды Томаса Тухеля было 68 очков.
- Засчитают ли парижанам чемпионский титул, пока неизвестно.
- Ранее все первенства топ-5 ушли на паузу из-за пандемии коронавируса.
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