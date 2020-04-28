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Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран

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«Лилль» – «ПСЖ»«Лилль» – «ПСЖ»

«Лилль» – «ПСЖ»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Станет ли «Пари Сен-Жермен» чемпионом, пока непонятно.

Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран. Об этом сообщили журналисты Eurosport-Франция.

Информацию подтвердил журналист L'Equipe Бертран Латур. Старт нового сезона намечен на август-сентябрь 2020 года.

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  • Засчитают ли парижанам чемпионский титул, пока неизвестно.
  • Ранее все первенства топ-5 ушли на паузу из-за пандемии коронавируса.

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