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Мбаппе назвал любимый гол – он забил его в России

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Килиан МбаппеКилиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Французский нападающий вспомнил главный триумф в карьере.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил вопрос о любимом голе в своей карьере.

«Любимый гол? Я бы сказал, что мой мяч против Хорватии в финале чемпионата мира. Это самый важный мяч, который я забил до сих пор. Выбрать один очень сложно, потому что я помню их все. Но я всегда держу в уме важность матча и соперника, поэтому я назвал бы именно этот удар», – приводит слова француза The Sun со ссылкой на beIN Sports.

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  • Французы обыграли хорватов со счетом 4:2, Килиан забил последний гол «трехцветных».
  • В тот день 19-летний Мбаппе стал самым молодым автором мяча в финалах чемпионатов мира после Пеле (17 лет, ЧМ-1958).
  • Для сборной Франции это был второй триумф на мировых первенствах.

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