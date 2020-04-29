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Бывшая Неймара восхитила фанатов новым сверхоткровенным фото

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Сорая Вучелич

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Сорая Вучелич разбивает сердца мужчин 💔

Сорая Вучелич, бывшая девушка нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, побаловала подписчиков новым откровенным снимком.

Сербская модель опубликовала в инстаграме фото, где она позирует в кожаной куртке и откровенном нижнем белье. Полюбоваться на красоты бывшей Неймара можно по ссылке. «Вау, бейби, ты самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел», – один из фолловеров Вучелич явно остался в восторге.

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  • Чуть ранее Сорая показала, как поддерживает себя в тонусе во время карантина.
  • Неймар и Сорая встречались в 2014 году. По слухам, помимо Нея, Вучелич некоторое время состояла в отношениях с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича – Александром Януковичем.

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