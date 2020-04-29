Сорая Вучелич
Фото: Instagram
Сорая Вучелич разбивает сердца мужчин 💔
Сорая Вучелич, бывшая девушка нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, побаловала подписчиков новым откровенным снимком.
Сербская модель опубликовала в инстаграме фото, где она позирует в кожаной куртке и откровенном нижнем белье. Полюбоваться на красоты бывшей Неймара можно по ссылке. «Вау, бейби, ты самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел», – один из фолловеров Вучелич явно остался в восторге.
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- Чуть ранее Сорая показала, как поддерживает себя в тонусе во время карантина.
- Неймар и Сорая встречались в 2014 году. По слухам, помимо Нея, Вучелич некоторое время состояла в отношениях с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича – Александром Януковичем.
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