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Le Parisien: Макрон добивается полной остановки ведущих европейских лиг

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Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Глава государства хочет, чтобы его поддержали в Англии, Германии, Испании и Италии.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается добиться полной остановки ведущих футбольных лиг Европы.

Лидер государства запретил любые спортивные мероприятия до сентября – фактически это означает окончание местного чемпионата. Как сообщает Le Parisien, теперь Макрон хочет добиться солидарности от европейских стран с самыми популярными футбольными турнирами – Англии, Германии, Испании и Италии. По информации источника, министр спорта Франции уже общался с коллегами из Италии и Германии, на очереди встречи в Испании и Англии.

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