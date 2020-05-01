Поп-звезда и футболист действительно похожи страстью к экстравагантным вещам.

Российский поп-певец Филипп Киркоров посетил телешоу «Вечерний Ургант» и отметился знанием бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.

Музыкант хвастатся экстравагантным блестящим пиджаком и заявил:

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– У Нельмара такой и у меня, больше ни у кого нет.

– У Нельмара? Кто такой Нельмар? – отреагировал Иван Ургант.

– Футболист.

– Ты имеешь в виду... брат Неймара?

– Неймар, да-да-да, – понял Киркоров свою оплошность. – Вот у меня такая куртка и у него – больше ни у кого нет. Мне на день рождения прислал сам Оливье, дизайнер этого французского бренда.

Вот видео, диалог о Неймаре (или Нельмаре) – с 14:05.

У Неймара, кстати, действительно есть такой аутфит – мы проверили.

30 апреля у Киркорова был день рождения – ему исполнилось 53 года.

Киркоров – народный артист РФ, Украины и Молдавии.

«ПСЖ» Неймара был досрочно признан чемпионом Франции после приостановки турнира из-за коронавируса – Лига 1 не буде доиграна.

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