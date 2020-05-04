Нападающий может отложить переход в «Реал» на будущее.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом.

Игрок не раз говорил о желании поиграть за мадридский «Реал». Испанский гранд питает ответную симпатию к французу, но надеется подписать его по сниженной цене – с расчетом на то, что Килиан не будет продлевать свой контракт, действующий до 2022 года. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на L’Equipe, Мбаппе может соблазниться новым предложением от боссов «Парижа» и остаться в клубе.

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По информации источника, игроку предложен контракт с зарплатой уровня Неймара, в районе 700 тыс евро в неделю – почти вдвое больше, чем Килиан зарабатывает по нынешнему договору. Страйкер счастлив в столице Франции, его семья и друзья находятся рядом, он наслаждается своей игрой – все это заставляет его всерьез рассматривать вариант с продлением сотрудничества.

У Килиана 90 голов в 120 матчах за «ПСЖ».

Он выступает за клуб с 2018 года после перехода из «Монако».

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