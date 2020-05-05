Требование, от которого парижанам легче не будет.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выдвинул «ПСЖ» условия продления контракта.

Как стало известно AS, 21-летний француз хочет, чтобы в новом соглашении была прописана возможность перехода в «Реал» или другой топ-клуб за фиксированную сумму. Отмечается, что к настоящему моменту шансы парижан продлить контракт с Килианом возросли.

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Действующий договор Мбаппе истекает в 2022 году.

«Реал» считается главным претендентом на Мбаппе, Зинедин Зидан несколько раз выражал желание заполучить юного соотечественника.

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