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AS: Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» только при включении пункта, облегчающего переход в «Реал»

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Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Требование, от которого парижанам легче не будет.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выдвинул «ПСЖ» условия продления контракта.

Как стало известно AS, 21-летний француз хочет, чтобы в новом соглашении была прописана возможность перехода в «Реал» или другой топ-клуб за фиксированную сумму. Отмечается, что к настоящему моменту шансы парижан продлить контракт с Килианом возросли.

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  • Действующий договор Мбаппе истекает в 2022 году.
  • «Реал» считается главным претендентом на Мбаппе, Зинедин Зидан несколько раз выражал желание заполучить юного соотечественника.

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