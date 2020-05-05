Сорая Вучелич
Фото: Instagram
Но сама Сорая Вучелич утверждает, что все было не так.
Сорая Вучелич, бывшая девушка нападающего «ПСЖ» Неймара, была арестована в Черногории из-за нарушения карантина.
Как сообщает The Sun, полиция вышла на Вучелич и ее подругу в маленьком городке Жабляк. «Действуя по наводке, мы посетили коттедж, где обнаружили двух женщин. У них не было разрешений на то, чтобы нарушать карантин. Обе девушки были взяты под стражу, им будут предъявлены уголовные обвинения со стороны генерального прокурора», – сообщил представитель черногорской полиции.
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Сама Сорая отрицает, что ее арестовали: по словам бывшей Неймара, вопрос с полицией уже решен. «Мы ехали на машине, но моя подруга не взяла с собой никаких документов, даже водительских прав. Самая большая проблема заключалась в том, что у автомобиля были итальянские номера. Но мы уже разобрались с этим, у СМИ нет причин раздувать эту историю», – рассказала 33-летняя сербская модель.
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