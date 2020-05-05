Но сама Сорая Вучелич утверждает, что все было не так.

Сорая Вучелич, бывшая девушка нападающего «ПСЖ» Неймара, была арестована в Черногории из-за нарушения карантина.

Как сообщает The Sun, полиция вышла на Вучелич и ее подругу в маленьком городке Жабляк. «Действуя по наводке, мы посетили коттедж, где обнаружили двух женщин. У них не было разрешений на то, чтобы нарушать карантин. Обе девушки были взяты под стражу, им будут предъявлены уголовные обвинения со стороны генерального прокурора», – сообщил представитель черногорской полиции.

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Сама Сорая отрицает, что ее арестовали: по словам бывшей Неймара, вопрос с полицией уже решен. «Мы ехали на машине, но моя подруга не взяла с собой никаких документов, даже водительских прав. Самая большая проблема заключалась в том, что у автомобиля были итальянские номера. Но мы уже разобрались с этим, у СМИ нет причин раздувать эту историю», – рассказала 33-летняя сербская модель.

Неймар и Сорая встречались в 2014 году. По слухам, помимо Нея, Вучелич некоторое время состояла в отношениях с сыном бывшего президента Украины Виктора Януковича – Александром Януковичем.

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