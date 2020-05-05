Александр Головин
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Саша попал в компанию к Килиану Мбаппе и Неймару.
Известный французский футболист и тренер, а ныне эксперт beIN SPORTS Луис Фернандес составил символическую сборную чемпионата Франции-2019/20.
В состав лучших 11-ти вошел полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Также в команду попали Матц Сельс («Страсбур»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Альваро Гонсалес («Марсель»), Хамари Траоре («Ренн»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Неймар («ПСЖ»), Виктор Осимхен («Лилль») и Виссам Бен Йеддер («Монако»).
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- Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем турнира без доигровки сезона признали «ПСЖ».
- Головин провел в чемпионате-2019/20 25 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
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