Футболист «Анже» попал в полицию: он следил за соседкой и мастурбировал

Фарид Эль-Мелали
Фото: Getty Images
Фарид Эль-Мелали пойман на том же проступке во второй раз.
Полиция арестовала алжирского футболиста «Анже» за эксгибиционизм.
По информации Le Parisien, 22-летний Фарид Эль-Мелали мастурбировал во дворе своего дома, наблюдая через окно за соседкой с первого этажа. На вызов приехала полиция и арестовала игрока. Сообщается, что это второе задержание Эль-Мелали за аналогичный проступок.
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Футболиста отпустили после признания вины, его ожидает судебное слушание и штраф. Адвокаты заявили в защиту, что он не думал, что соседка его видит.
- 4 мая Эль-Мелали продлил контракт с «Анже» до 2023 года.
- Чемпионат Франции был прерван после 28 туров из-за пандемии коронавируса. «Анже» занял 11-е место.
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