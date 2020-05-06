В Манчестере не нравилось не только Анхелю, но и его спутнице.

Джорджелина Кардосо, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Анхеля ди Марии, вспомнила о переходе мужа в АПЛ и негативно отозвалась об Англии.

«Помню, как Анхель рассказал о предложении от «Манчестер Юнайтед» и предположил, что мы будем немного более финансово защищены. Мы ссорились по этому поводу. Я сказала, что этому не бывать, но он отправился туда сам. Предложили много денег, и после этого испанцы называли нас наемниками. И они были правы! Если вы работаете в компании, а конкурент предлагает вам зарплату в два раза больше, вы принимаете его предложение.

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Я не хотела ехать в Манчестер, потому что в то время дружила с Джанинной Марадоной, которая была замужем за Агуэро. Как-то мы летали из Мадрида в Манчестер навестить их на два-три дня, и это было ужасно, просто ужасно! Мы вошли в дом и говорим такие: «Увидимся позже, ребята, мы сваливаем». Когда мы ушли, я сказала Анхелю: «Езжай в любую страну, кроме Англии».

Как бы то ни было, через год мы были в Англии, и это было ужасно. Мне ничего не нравилось, ничего. Все женщины такие худые, аккуратные и странные. Ты идешь по улице и не понимаешь, собираются они тебя убить или нет. Еда отвратительная. Все девушки накрашены, как куклы, а я такая иду с волосами, собранными в пучок, и без макияжа», – цитирует Кардосо AS со ссылкой на Los Angeles de la Manana.

Ди Мария ушел из «МЮ» в «ПСЖ» и играет во Франции с 2015 года.

В составе «Манчестера» аргентинец не завоевал ни одного трофея.

Ди Мария: «Перед финалом ЧМ-2014 «Реал» прислал мне письмо, но я порвал его»

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