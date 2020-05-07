Килиан забил столько же, сколько и Виссам бен Йеддер, но все – с игры.

Во Франции продолжают подводить итоги досрочно завершенного сезона-2019/20. Лига 1 выступила с заявлением, в котором признала Килиана Мбаппе лучшим бомбардиром.

Форвард «ПСЖ» и Виссам бен Йеддер из «Монако» забили по 18 мячей, но Килиан отличался только с игры, а лидер монегасков трижды реализовал пенальти, поясняет официальный сайт французской лиги.

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Ранее Лига 1 признала «ПСЖ» чемпионом Франции-2019/20.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром Франции второй сезон подряд. За последние 9 лет игроки «ПСЖ» выиграли гонку в восьмой раз.

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